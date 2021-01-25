أمير الباحة: إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة خريطة طريق لتحقيق طموحات وطننا

وسيكون رافدًا قويًا لاقتصاد المملكة بتحقيق مستهدفاته خلال السنوات الخمس القادمة

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالخطة الإستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الأمير حسام بن سعود: “نؤمن جميعًا بأن هذه الإستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد هي نقطة تحول سيتمكن الصندوق خلالها من تحقيق أهدافه الطموحة للمساهمة في تعظيم أصوله، وتوطين المعرفة والتقنية، وبناء شراكات اقتصادية جديدة ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي متجدّد واقتصاد مزدهر ووطن طموح" .

وأضاف: "أن هذه الإستراتيجية هي خريطة طريق لتحقيق طموحات وطننا ونمو اقتصاده ورفع جودة الحياة في مختلف القطاعات، وسيكون رافدًا قويًا لاقتصاد المملكة بتحقيق مستهدفاته خلال السنوات الخمس القادمة بضخ 150 مليارًا سنويًا في الاقتصاد المحلي ودعمه قطاع التوظيف من خلال استحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة واستثماره في 13 قطاعًا إستراتيجيًا ليؤكد مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم بمضاعفة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال، ودعمه للناتج المحلي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال، كما أننا نؤمن جميعًا بالله عز وجل ثم بوجود قيادة رشيدة تستلهم كل الطموحات وتبذل كل إمكاناتها لتحقيق أهدافها نحو رفاهية مواطنيها، ولنثبت للجميع أن نهضة المملكة .. هي ارتقاء للعالم".