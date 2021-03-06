العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و3883 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 723189 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13548؛ فيما تم تسجيل 3883 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 657032 حالة.