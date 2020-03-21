لجنة متابعة مستجدات "كورورنا" تواصل اجتماعاتها.. ومتحدث "الصحة" يعلن: أدعو الجميع للبقاء بالمنازل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" ظهر اليوم السبت، اجتماعها الحادي والثلاثين، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: تابعنا المؤتمر الإعلامي لصاحبي المعالي وزير الصحة ووزير المالية، وما تم إعلانه فيه من خطوات مدروسة وخطط للتعامل مع آثار هذه الجائحة العالمية، وحزم التدخلات التي تساهم في تقوية الإجراءات الصحية، والاقتصادية وتخفيف الآثار السلبية بعون الله. مثمناً الدعم والقوة والثبات في قرارات الدولة لحماية هذا المجتمع.

وأضاف: علينا جميعاً أن نواكبها كأفراد وأسر بالالتزام بالتعليمات بدقة؛ ليتحقق النجاح في مجابهة هذه الأزمة العالمية؛ لنحمي أنفسنا وكل من حولنا من أحبابنا.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 275 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 88 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 11400 حالة.

وأضاف أنه في المملكة حتى الآن تم تسجيل 48 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 392 حالة مؤكدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم بدون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازياً. وبقية الحالات وهي غالبيتها كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، وهذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

ومن هذا المنبر أدعو الجميع إلى البقاء في منازلهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأبان أنه بحمد لله تعافت 8 حالات إضافية، ليكون إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة بفضل الله، والحالات المتبقية معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين في العناية المركزة. ولا توجد وفيات بحمد الله، موضحاً أن جميع الحالات لبالغين (متوسط أعمار 43 عاما) باستثناء 14 طفلاً، وأن ثلثي الحالات لسعوديين والثلث غير سعوديين.

كما بلغ عدد الفحوص المخبرية المتقدمة قد تجاوزت 22 ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة، باستثناء ما تم إعلانه من حالات مؤكدة، وهي 392 حالة فقط.

وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس "كورونا" الجديد تجاوزت 280 ألفاً.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدِم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس "كورونا" الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.



وحذر من تفشي الشائعات، وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة، وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.