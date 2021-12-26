العراق ينتظر موافقة المملكة لافتتاح منفذ جميمة الحدودي

لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع المملكة ينتظر موافقة الجانب السعودي.

وقال "الوائلي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة مع المملكة العربية السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع أن هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي؛ إذ تم إشعار المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 02:42 PM

لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

العراق ينتظر موافقة المملكة لافتتاح منفذ جميمة الحدودي

خالد علي

الرياض

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أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع المملكة ينتظر موافقة الجانب السعودي.

وقال "الوائلي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة مع المملكة العربية السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع أن هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي؛ إذ تم إشعار المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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