شاهد.. "السويلم " يدشن وقف ومقر فرع جمعية إنسان الجديد بالدواسر

تفقد معرض حكاية الوقف ووقع اتفاقية مع متحف الصادرية

دُشَّن نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اليوم، وقف ومقر فرع الجمعية الجديد بالمحافظة، وذلك بحضور عددٍ من رجال الأعمال والأهالي.

تفقد "السويلم" ومحافظ وادي الدواسر في أرجاء الوقف، واطلعوا على معرض حكاية الوقف المصورة، عقب ذلك أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة أبناء إنسان في محافظة وادي الدواسر بمناسبة تدشين الوقف.

كما ألقى الدكتور السويلم كلمة الجمعية عبّر فيها عن سعادته بتدشين الوقف الذي سيكون رافدًا من روافد الجمعية في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مبينًا أثر الأوقاف في الاستدامة المالية للجمعية، متحدثًا عن نشأة الجمعية ودور خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في دعم جمعية إنسان وتطورها، مؤكدًا أن الجمعية حققت ولله الحمد العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الله ثم ذلك الدعم السخي.

فيما وقعت الجمعية اتفاقيتين مع متحف الصادرية ومجمع عيادات شمس التداوي لدعم برامج ومشروعات الجمعية بالمحافظة، فيما كرم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية ومحافظ محافظة وادي الدواسر، الداعمين والرعاة والإعلاميين والمتطوعين نظير ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية إنسان بالمحافظة.