بايدن سيوقّع 10 أوامر في أول يوم له.. حظر سفر من دول إسلامية واتفاقية باريس

كجزء من حملة لتصوير إدارة لديها فيض من القضايا التي يجب معالجتها سريعًا

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لبدء فترة ولايته الأولى بسلسلة من الإجراءات؛ حيث يوقّع عشرات من الأوامر التنفيذية في أول بضعة أيام له في المنصب كجزء من حملة مصممة لتصوير إدارة لديها فيض من القضايا التي يجب معالجتها بعد أربع سنوات من فترة الرئيس دونالد ترامب.

سيكون اليوم الأول لبايدن في المنصب يومًا مزدحمًا؛ حيث يخطط آنذاك للتوقيع على ما يقرب من عشرة أوامر تنفيذية؛ إما بإلغاء التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب، أو دفع السياسة بطريقة كانت مستحيلة مع ترامب في البيت الأبيض.

ووفق "سي إن إن" تشمل الأوامر -وفقًا لمذكرة من رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين- إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي فيروس كورونا، والإلزام بارتداء القناع في جميع الممتلكات الفيدرالية.

كان أحد وعود بايدن الأكثر شيوعًا خلال الحملة الانتخابية، هو معالجة مشكلة في أول يوم له في منصبه، وهو أمر كان سيفعله عادةً إما لمقارنة نفسه مع الرئيس الجمهوري أو إبراز مدى أهمية اعتقاده بوجود مشكلة. وتم تقديم هذه الوعود في كل شيء من تغير المناخ إلى الهجرة إلى السياسة الخارجية، وهو ما تعكسه مذكرة كلاين.

وكتب كلاين، في المذكرة: "خلال الحملة، تعهد الرئيس المنتخب بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه الأزمات وإعادة البناء بشكل أفضل. كرئيس، سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية والتوجيهات لأجهزة مجلس الوزراء وفاءً بالوعود التي قطعها".

إلى جانب الإجراءات التنفيذية في أيامه الأولى في المنصب، توضح المذكرة أن بايدن يخطط لإرسال خطة هجرة واسعة النطاق إلى الكونجرس خلال أول 100 يوم له في منصبه. وستوفر الخطة طريقًا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة.

وطرح بايدن أولوياته التشريعية الأولى هذا الأسبوع؛ حيث أعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كورونا شملت مدفوعات مباشرة للأمريكيين. وأوضح بايدن خلال خطاب حول الخطة أنه يريد أن تكون القضية الأولى التي يتناولها الكونجرس بعد تنصيبه في 20 يناير.

في اليوم التالي لتنصيب بايدن -وفقًا لكلاين- سوف "يوقع الرئيس على عدد من الإجراءات التنفيذية للتحرك بقوة لتغيير مسار أزمة كوفيد-19 وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات للتخفيف من انتشار المرض. من خلال توسيع نطاق الاختبار وحماية العمال ووضع معايير واضحة للصحة العامة".

وفي 22 يناير، سيوجه بايدن وكالات حكومته إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتقديم الإغاثة الاقتصادية للأسر العاملة التي تتحمل وطأة هذه الأزمة"؛ حسب مذكرة كلاين.