رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"

تسهيلاً للاستفادة منها.. وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة

وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.

كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.