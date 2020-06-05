شاهد.. العائدون في "الرحلة الخامسة الاستثنائية" يغادرون مطار سيدني

توجيه ملك تابعه وزير الخارجية وأشرف على تنفيذه سفارة أستراليا وأعضاؤها

‏غادرت مطار سيدني، اليوم الجمعة، الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة المواطنين السعوديين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي وبمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.





‏‪كما عبر عدد من المواطنين العائدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.