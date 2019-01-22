"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه

دهنته بلون فسفوري وأضاءت لوحات الاتجاه ووضعت علامات تحذيرية

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.