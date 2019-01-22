"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه

دهنته بلون فسفوري وأضاءت لوحات الاتجاه ووضعت علامات تحذيرية

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.

بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي شاهد كيف "تجاوبت" جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 07:41 PM

دهنته بلون فسفوري وأضاءت لوحات الاتجاه ووضعت علامات تحذيرية

"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.

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