لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس بها ما زالت مستقرة عند 49 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي؛ لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تَسَلّم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا؛ ليتبين أن كل النتائج سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

3

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:31 AM

الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس بها ما زالت مستقرة عند 49 حالة

لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

1 4,618

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي؛ لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تَسَلّم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا؛ ليتبين أن كل النتائج سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020