تحذيرات لمرتادي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أخطار الأمطار

دعوة لجان التحكيم والعاملين في الميدان إلى ضرورة توخي الحذر

حرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، على بث توجيهات متزامنة لمواجهة الأخطار المحتملة من تساقط الأمطار، بعد استمرار تلبد الغيوم على مدار الثلاثة أيام الماضية.

كما اطلعت الإدارة على حالة الطقس بصورة دقيقة، بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ونبهت إدارة المهرجان لجان التحكيم والعاملين في الميدان إلى ضرورة توخي الحذر، وسط توفير جميع وسائل السلامة للجماهير والزوار.

وشهد اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي للمهرجان دخول فئة "الدق" من لون "المجاهيم" عند الساعة السابعة صباحاً، إضافة إلى التحكيم في فئة "الفحل المنتج" من لون "المجاهيم"، وقد عمل المنظمون والحكام في أجواء ماطرة أضافت الكثير من البهجة على أجواء المهرجان.

في الوقت ذاته، تم تجهيز منطقة التخييم في المنطقة المجاورة لأرض المهرجان بمنطقة "الصياهد الجنوبية للدهناء" شمال شرق الرياض، لاستقبال الزوار والمشاركين، وقد نصب العديد من المستثمرين الخيام بأشكال وأحجام مختلفة، لاستعراضها أمام الزوار المتوقع استقطابهم حتى ١٤ يناير من العام المقبل.

وأوضح أحد المستثمرين في منطقة التخييم، أن المخيمات تم تجهيزها بجميع ما يحتاجه الزوار من خيام مؤثثة ودورات مياه، ليحظوا بتجربة فريدة، تزيد من أجواء المتعة في فعاليات المهرجان المختلفة.

وعن أسعار الخيام. أشار إلى أن الأسعار تتراوح بين ١٥٠-٢٠٠ ريال، حيث يرتفع السعر على حسب مساحة الخيمة أو بيت الشعر، شاملة التأثيث.