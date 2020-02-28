البحرين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا إحداهما سعودية

وصلتا من إيران عبر رحلات غير مباشرة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمواطنة بحرينية وأخرى سعودية كانتا قد وصلتا من إيران عن طريق رحلات جوية غير مباشرة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل الحالتين إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهما بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بتسجيل الحالتين يرتفع إلى 38 إصابة.

وأضافت: "جميع الحالات الـ 38 في حالة مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص".

وتابعت الوزارة: أن "2292 شخصاً عاد من إيران خلال شهر فبراير الجاري، نسبة قليلة منهم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وتم فحصهم جميعاً كخطوة احترازية".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، عبر التلفزيون الرسمي، أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غد السبت؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأعلنت إيران، اليوم، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجدّ؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور: إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.

إلى ذلك، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، إلى 19 حالة؛ حيث أكدت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان: اثنان من المصابين في إنجلترا أُصيبا بالفيروس أثناء زيارة إلى إيران، فيما انتقلت العدوى للمواطن الثالث أثناء إقامته في شمال إيطاليا قبل عودته إلى مدينة سوانسي في مقاطعة ويلز.