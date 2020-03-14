الطفل وما يسمع والمُسن وما يجهل .. باحثة: إذا عُلِّق التعليم والعمرة .. ألا نتفاعل؟!

دعت إلى تغيير السلوك لمواجهة "كورونا" وقالت: الآن دورنا أكبر .. اتركوا الشائعات

شدّدت الباحثة الاجتماعية هيفاء العبلاني؛ على أهمية أن يكون لدى الأسرة التضامن والوعي الكافي في ظل وحدة عائلية متماسكة يشعر بها الفرد بالأمان وتأمين الرعاية النفسية قبل كل شيء، وبالأخص في مثل هذه الظروف وتبعات انتشار فيروس كورونا؛ ابتداءً من الطفل الصغير وما يسمع إلى المُسن الكبير وما يجهل.

وأشارت إلى أن "ما أصاب الآخرين ربما يصيب أحدنا يوماً؛ فالوقاية خيرٌ من العلاج"، مؤكدةً أنه "لا بد من تكاتف أسري وطني مع أجهزة الدولة، وقالت: "إذا أُوقف التعليم وعُلِّقت العمرة مؤقتاً؛ فلماذا لا نتفاعل ونؤجل مناسباتنا الاجتماعية من أجل صحتنا وصحة مَن يخالطوننا؟".

وأوضحت "العبلاني": "هناك نقاطٌ متعدّدة تمّ الخوض فيها من قِبل بعض الأشخاص؛ بعضهم غير مخولين يطلقونها ويروّجونها؛ منهم الحاقد ومنهم العدو، و-مع الأسف- فينا مَن يصدّق هذا بتسرعٍ وجهلٍ منه، فالحذر الحذر؛ فليس كل ما يُقال يُصدق وكل ما يسمع صحيح، خاصة ما يمسُّ أمننا الاجتماعي، وما يمارس من تخويف مرتعه منصات التواصل لا يجب؛ فالنهج الإسلامي ينادي بالتبشير لا التنفير، ونحن واثقون بجاهزية دولتنا وقدرتها على مكافحة الفيروس".

وأضافت: "ومن الخطوات التي تسنّها الدولة العزل الصحي، وهو أمرٌ مهم ويجب على الأسرة تقبُّل ذلك، وخاصة إذا جاء ابنهم المبتعث من الدول المعلن عنها بالوباء، كذلك مَن تخرّجوا في الجامعات أوقفت حفلات تخرجهم لهذا العام -قدّر الله وما شاء الله- وربما يحتفلون بطريقتهم وفي أماكن خاصة غير مختلطة، وما يخص الدراسة الوزارة أوجدت فصولاً افتراضية وتطبيقات تعليمية بديلة تقوم بالغرض نفسه، وإن كانت بأقل فاعلية".

وأكّدت: "الآن دورنا أكبر كمواطنين وتكاملي مع القطاع الحكومي، فعلينا في الميدان التربوي والنفسي والاجتماعي أن نتكاتف مع كل الجهات مع التعليم والصحة والبلديات، ودعم كل ما فيه مصلحة بلادنا وشعبنا حتى يزيح الله -سبحانه- هذه الغمة من الأمة".

وأردفت: "لا ننسى بعض المدوّنين في (تويتر)، فلهم حق التعليق لكن بشرط عدم افتعال الشائعات وترويج المعلومة المغلوطة، وعلى المتلقي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وبخاصة حساب وزارة الصحة والحسابات الرسمية".

واختتمت: "أعلم مستوى الحرج الذي نواجهه، خاصة في هذه الأيام، واعتدنا سلوكاً معيناً في السلام واستقبال الآخرين؛ كالمصافحة والعناق وما شابه، وهي السُبل الناقلة للوباء؛ لكن التوعية مهمة، وتغيير النمط السلوكي مهم للغاية، فإذا تمّ تعليق العمرة وإيقاف التعليم وبعض المنافذ والفعاليات الثقافية، فلا يمكن أن نتعامل عكس ذلك، فالدين يسقط بعض الواجبات؛ إن حتّم الأمر، فكيف بالعادات لابد أن نسقطها كذلك إذا دعت الظروف؛ حفاظاً على الأمن الصحي.. نسأل الله أن يلطف بنا ويسمعنا ما يسرنا".