"كورونا" يُسرِّع سحب القوات الأمريكية في أفغانستان

تتراجع إلى 8.600 جندي خلال أيام

أفاد مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي، بأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان تراجع إلى ما يقرب من 8600 جندي، وذلك قبل وقت طويل من جدول زمني اتفق عليه مع مقاتلي طالبان في أواخر فبراير، وهو ما يرجع جزئياً إلى مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأوضح مصدران كبيران في كابول، أن "الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة".

من جانبه، قال أحد المسؤولين: "نمضي صوب ذلك الخفض المقرر أسرع من المتوقع بسبب مخاوف من كوفيد-19".

من جهته، بيّن المسؤول الآخر أن الولايات المتحدة كانت قد ركزت على الإسراع بسحب الأفراد غير الضروريين، ومن يُعتبرون في خطر شديد للإصابة بالفيروس.

وتشمل البنود الرئيسية للاتفاق المبرم في 29 فبراير بين "طالبان" والولايات المتحدة، والذي لم تكن الحكومة الأفغانية طرفاً فيه، التزام واشنطن بتقليص وجودها العسكري في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى 8600 بحلول منتصف يوليو المقبل، وإنهاءه تماماً بحلول مايو 2021 إذا سمحت الظروف.