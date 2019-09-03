"العمل" تسدد رسوم إلحاق "14.700" مستفيد بمراكز الرعاية النهارية الأهلية

ممن سجلوا في برنامج "تأهيل ذوي الإعاقة" وانطبقت عليهم الضوابط والشروط

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكفلها بسداد رسوم إلحاق "14.711" مستفيدًا ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممن سجلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، لافتة إلى أن إمكانية النقل بين المراكز ما زالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وحرصت الوزارة خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين إلى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل 711 طالبًا وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وذكرت أن نسبة ممن جرى تسجيلهم في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" تجاوزت 145% من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، موضحة أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عددًا من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها "193" مركزًا منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وسعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 20 شعبان 1440هـ, وانتهت في 22 ذي القعدة 1440هـ جرى خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم, كما كلفت 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر.

ودعت الوزارة ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة, مثمنة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج.