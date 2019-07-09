ربما تُسعد كثيرين.. 8 تحديثات يشهدها "واتساب" قبل نهاية العام

بينها التعرف على البصمة والوجه والحد من إعادة توجيه الرسائل

يُنتظر أن يشهد تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، وأحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم، هذا العام، مجموعةً كبيرة من التحديثات لتحسين كفاءته، لا شك أنها ستسعد كثيرين.

فقد ضمّن تطبيق "واتساب" العديد من المزايا والخصائص الجديدة في آخر تحديثاته، مثل الحد من إعادة توجيه الرسائل، ومزايا التعرف على الوجه Face ID، أو التعرف على بصمة الإصبع Touch ID؛ وذلك لإضافة طبقات أمنية وحماية أكثر لدى مستخدمي التطبيق في نظاميْ التشغيل أندرويد وآي أو أس.

فيما يلي بعض أكثر ميزات "واتساب" المتوقعة للعام 2019:

1. التعرف على البصمة والوجه

ستمنع ميزة الأمان هذه أي جهة خارجية أو أي شخص غير المستخدم الحقيقي من قراءة الرسائل الواردة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم لاستخدام خاصيتي التعرف على الوجه Face ID أو التعرف على بصمة الإصبع Touch ID لإلغاء قفل التطبيق.

2. الحد من إعادة توجيه الرسائل

يعاني كثير من مستخدمي التطبيق من الرسائل المعاد توجيهها التي تحتوي غالبًا على معلومات لم يتم التحقق منها، وفي الواقع تُعتبر الأخبار المزيفة واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها مستخدمو "واتساب" في كثير من دول العالم، ووفقا لموقع "لايف مينت" LiveMint سيتمكن المستخدمون الآن من معرفة عدد مرات إعادة توجيه الرسالة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فقد عملت "واتساب" بالفعل على الحد من عدد الرسائل المعاد إرسالها، وحددت إعادة الإرسال إلى 5 مستخدمين فقط، مع العلم أنه كان يتم سابقًا إعادة إرسال الرسائل لعشرين مستخدمًا.

3. ترتيب الاتصالات

يتيح التطبيق لمستخدميه القدرة على حفظ العناوين المفضلة في أعلى قائمة الاتصال، وبناء على مستوى التفاعل مع من يتم التواصل معهم؛ يمكن لـ"واتساب" تنظيم جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم من أجل تسهيل عملية الوصول إليهم.

4. وضعية الإظلام

هذه الخاصية تعتبر التحديث الذي طال انتظاره؛ فوضعية الظلام هي ميزة من شأنها توفير استهلاك بطارية الهاتف الذكي، وقد تم تطويرها منذ بضعة أشهر، وكان المستخدمون ينتظرون تطبيق "واتساب" لتقديمها وإدراجها ضمن مزاياه.

5. إخفاء الحالة

يستطيع مستخدمو التطبيق الآن "تخصيص" المشاهدة لحالتهم على التطبيق بواسطة اختيار من يمكنهم رؤية حالتهم؛ وذلك بالنقر أو الضغط على زر "إخفاء" الموجود في أعلى قسم التحديث الصامت بحسب ما ذكره موقع "لايف مينت".

6. مشاركة حالة واتساب على منصات أخرى

يمكن للمستخدم الآن مشاركة حالته في واتساب على تطبيقات أخرى مثل فيسبوك أو إنستغرام أو جيميل أو غوغل فوتو، دون الحاجة إلى ربط الحسابات.

هذه الخاصية ليست تلقائية ولا يمكن اللجوء إليها بصورة آلية؛ إذ يتحتم على المستخدم أن يقوم بمشاركة أي منشور بنشاط على كل هذه المنصات لتجنب أي خرق أو انتهاك أمني.

7. إعدادات الخصوصية للمجموعات

من بين المزايا والخصائص التي طال انتظارها أيضًا، خاصية الخصوصية الجديدة ونظام الدعوة، وستساعد هذه الخاصية المستخدمين في أن تكون لديهم قدرة أكبر على التحكم بهما؛ ففي حال دعي شخص للانضمام إلى مجموعة أو أكثر؛ فإنه يستطيع اختيار الموافقة من عدمها في غضون 3 أيام، وبهذه الخاصية، فإنه ستكون لدى المستخدمين سيطرة أكبر على رسائل المجموعات التي يتلقونها.

ولتمكين هذه الخاصية في التطبيق، يمكن التوجه إلى الإعدادات والنقر على زر "المجموعات داخل خاصية الخصوصية في حساب المستخدم، ومن هناك يمكنه اختيار أي من الخيارات الثلاثة الموجودة وهي: "لا أحد" أو "قائمة الاتصال الخاصة بي" أو "الجميع".

وفي حال تم اختيار "لا أحد"؛ فهذا يعني أنه يمكنه الموافقة على الانضمام للمجموعة أو رفضها في حال تم توجيه الدعوة له، أما خيار "جهات الاتصال الخاصة بي" فتعني "فقط أولئك المستخدمين في قائمة الاتصال لدى مستخدم التطبيق".

8. ميزات الويب وسطح المكتب الجديد

احتفالًا بنجاح تطبيق "واتساب" للأعمال، تمت إضافة ميزات معينة من تطبيق الأعمال إلى إصدارات سطح المكتب والويب. وهذه الميزات هي "الردود السريعة" (وهي رسائل متكررة للإجابة على الأسئلة الشائعة) والعلامات أو بطاقات العناوين لتنظيم جهات الاتصال والمحادثات، وتنقية قائمة الدردشة التي تُمكّن المستخدم من إدارة المحادثات تحت عوامل "تنقية وترشيح" مختلفة مثل الرسائل غير المقروءة وقوائم البث والمجموعات.