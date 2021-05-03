اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.