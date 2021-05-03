اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.

0

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 12:22 AM

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين

اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 110

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021