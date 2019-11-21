فيديو مرعب.. "اهربوا.. الجحيم قادم"

على طريق سريع بالبرازيل

"اهربوا.. الجحيم قادم"، هكذا صرخ كل من خرج من سيارته على طريق "إس بي- 99" السريع بالبرازيل، وهم يشاهدون شاحنة وقود تتدهور على الطريق، وتُفرغ ما في خزانها من مواد ملتهبة؛ لتنتشر على أسفلت الطريق وأسفل السيارات المتوقفة، ثم يحدث الانفجار المتوقع.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث المروع وقع الساعة 11 صباح يوم الاثنين الماضي، على طريق "إس بي- 99" السريع، بالقرب من مدينة كاراغوتاتوبا جنوب شرقي البرازيل.

وحسب شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، تظهر شاحنة الوقود وهي تعبر منحنى صعبًا، على طريق جبلي ضيق يسير في الاتجاهين، ولأن شاحنة الوقود كانت تسير بسرعة كبيرة؛ فقَد قائدها السيطرة عليها، فسقطت على جانبها، وزحفت بقوة على الطريق، فصدمت سيارة كانت تسير أمامها، واندفعت السيارة إلى الاتجاه المقابل، لتصطدم بحاجز الطريق الذي منعها من السقوط من أعلى الطريق الجبلي.

بالطبع توقفت كل السيارات في الاتجاهين، وما إن هبط قائدو السيارات؛ حتى أدركوا حجم الكارثة عندما شاهدوا الوقود المتسرب من الشاحنة والذي كان يندفع في كل اتجاه، وبدأ الجميع يغادر المكان مسرعين وهم يصرخون، "اهربوا.. الجحيم قادم".

وبالفعل وقع الانفجار، واندلعت النيران في الشاحنة، وسارت ألسنة اللهب مع الوقود المتسرب، حتى ظهر خط النيران في لحظة وهو يطارد أحد الفارين من النيران، التي امتدت مع الوقود إلى الجانب الآخر من الطريق؛ لكنها اندلعت في الأشجار القريبة.

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام برازيلية، أن قائد الشاحنة لَقِيَ مصرعه في الحادث؛ حيث عُثر عليه محترقًا داخل الشاحنة، كما أصيب راكبا السيارة الأخرى بجروح خفيفة، وتمكنت فِرَق الإطفاء من إخراجهما قبل السيطرة على النيران التي اندلعت في الشاحنة.

وقالت الشرطة: إن السرعة الكبيرة سبب الحادث؛ حيث فقَد قائد الشاحنة السيطرة عليها، رغم أنه يعرف الطريق جيدًا؛ فهو يقوم بهذا الرحلة يوميًّا حاملًا شحنة الوقود.