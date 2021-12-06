"يوتيوب" يُعيد ميزةً سَبَق أن ألغاها لإرضاء المعلنين

يمكن تحميل هذا الامتداد الجديد بصورة مجانية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب"، تنوي إعادة ميزة رئيسية سَبَق أن ألغتها لإرضاء المعلنين.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" تنوي إعادة عداد "عدد مرات عدم الإعجاب"، الذي سَبَق أن ألغته، بعدما طلب عدد كبير من المعلنين الأمر؛ لعدم تأثيرها على منتجاتهم المختلفة سلبًا.

وتنوي إدارة "يوتيوب" إعادة عداد "عدم الإعجاب" على نسخة الويب في متصفحات "كروم" و"إيدج" و"فاير فوكس"، وإصدار "آي أو إس" لهواتف "آيفون"، بعدما أبدى عدد كبير من المستخدمين انزعاجهم من اختفاء تلك الميزة.

ولم توضح "يوتيوب" نيتها حول إعادة عداد "عدم الإعجاب" على هواتف "أندرويد"؛ ولكن يبدو أنها سترضخ في النهاية لطلب مستخدميها.

ولكن لإعادة عداد "عدم الإعجاب" سيتطلب هذا منك تنزيل امتداد جديد ليوتيوب اسمه "Return YouTube Dislike"، وبمجرد تحميله سيعود العداد بصورة مباشرة على إصدار يوتيوب الموجود لديك.

ويمكن تحميل هذا الامتداد الجديد عبر "يوتيوب" بصورة مجانية، كما أنه لن يستهلك الكثير من بيانات الجهاز أو الهاتف لأن سعته لا تزيد على 10 كيلوبايت فقط.