في التخصصات العلمية.. جامعة الملك سعود تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية

حققت جامعة الإمام محمد المراكز الأولى في تخصصين وشقراء الأخيرة فيهما

أعلن رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام عبدالوهاب زمان ترتيب الجامعات السعودية في التخصصات العلمية (الأحياء والحاسب الآلي والكيمياء والفيزياء والرياضيات المستوى الأول والمستوى الثاني .(

وتفصيلاً .. قال رئيس هيئة تقويم التعليم خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي : إن ما نحتاج إليه في الفترة القادمة هو قدرة المؤسسات على تقبل نتائج القياس والتقويم، والاستفادة منها بهدف التطوير وليس المحاسبة.

وأضاف: "نعمل بجد لتجاوز تحديات عملية دمج البيانات، وتحديد العلاقة مع الجهات المستفيدة والحفاظ على استقلالية عمليات القياس والتقويم.

وخلال الترتيب للجامعات السعودية الذي أعلنه رئيس الهيئة، انفردت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحصولها على المركز الأول في تخصصين هما الأحياء والحاسب الآلي، فيما حصلت جامعة شقراء على المركز الأخير في التخصصين نفسهما .

وحققت جامعة الملك سعود المركز الأول في تخصص الرياضيات المستوى الثاني، وحصلت جامعة الأميرة نورة على المركز الأول في الفيزياء، وحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في تخصص الكيمياء، وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في تخصص الرياضيات المستوى الأول .

وحصلت جامعة بيشة على المركز الأخير في تخصص الفيزياء، وحصلت جامعة الحدود الشمالية على المركز الأخير في تخصص الكيمياء، وحصلت جامعة الجوف على المركز الأخير في تخصص الرياضيات المستوى الأول، وحصلت جامعة حفر الباطن على المركز الأخير في تخصص الرياضيات المستوى الثاني.

وكان ترتيب الجامعات في المراكز الأولى والمراكز الأخيرة في تلك التخصصات كالتالي : احتلت المراكز الثلاثة الأولى في تخصص الأحياء جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم جامعة الأميرة نورة، ثم جامعة الملك سعود .

وجاءت المراتب الأخيرة، جامعة شقراء أخيرًا، ثم جامعة جدة قبل الأخير، ثم جامعة بيشة، ثم جامعة حفر الباطن .

وفي الحاسب الآلي احتلت المركز الأول جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ثم جامعة الأميرة نورة، فيما جاءت المراكز الأخيرة، جامعة شقراء في آخر الترتيب ، ثم جامعة الجوف، ثم جامعة الحدود الشمالية، ثم جامعة جازان .

وفي تخصص الرياضيات المستوى الأول احتلت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم جامعة الملك سعود، وفي المراكز الأخيرة، جاءت جامعة الجوف في المركز الأخير، ثم جامعة بيشة قبل الأخير، ثم جامعة شقراء ، ثم جامعة حائل.

وفي تخصص الرياضيات المستوى الثاني حصلت جامعة الملك سعود على المركز الأول، ثم جامعة الملك عبدالعزيز، ثم جامعة الأميرة نورة، وفي المراكز الأخيرة، جاءت جامعة حفر الباطن أخيرًا، ثم جامعة بيشة قبل الأخير، ثم جامعة الجوف، ثم جامعة شقراء .

وفي تخصص الفيزياء احتلت جامعة الأميرة نورة المركز الأول، ثم جامعة الملك سعود، ثم جامعة الملك عبدالعزيز.

وفي المراكز الأخيرة، جاءت جامعة بيشة أخيرًا، ثم جامعة شقراء قبل الأخير، ثم جامعة الحدود الشمالية، ثم جامعة حفر الباطن .

وفي تخصص الكيمياء جاءت، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الأول، ثم جامعة الملك سعود، ثم جامعة الملك عبدالعزيز، وفي المراكز الأخيرة جاءت، جامعة الحدود الشمالية أخيرًا، ثم جامعة حائل، ثم جامعة شقراء، ثم جامعة بيشة.

أما في ترتيب مجموع الدرجات الكلي في جميع التخصصات فاحتلت جامعة الملك سعود المركز الأول بـ ٣١٣.٨٦ نقطة، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بـ ٣١٠.٤ نقطة، ثم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بـ ٣٠٨.٣٨ نقطة، ثم جامعة الملك عبدالعزيز بـ ٤٠١.٥٥ نقطة .

واحتلت المراكز الأخيرة، جامعة شقراء أخيرًا بـ ٢٤٣.١٨ نقطة ، ثم جامعة الجوف قبل الأخير بـ ٢٤٧.٤٨ نقطة، ثم جامعة بيشة قبلها بـ ٢٤٨.٣٦، فجامعة الحدود الشمالية قبلها ٢٤٩.٩٧ نقطة .