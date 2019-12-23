بسداسية.. الشباب يضع قدماً في نصف نهائي البطولة العربية

وضع فريق الشباب السعودي قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 6-0 في ذهاب دور الثمانية، اليوم الاثنين.

وسجل الشباب 5 أهداف خلال شوط المباراة الأول، حملت توقيع كل من دانييلو أسبريا "هاتريك" في الدقائق 5 و7 و43، وهدف لكل من سيباستياو جونيور وكريستيان دافيد في الدقيقتين 18 و21.

وأضاف الفريق هدفاً سادساً بواسطة جونيور في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز عزز الشباب حظوظه في بلوغ الدور قبل النهائي ويكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف في مباراة العودة لضمان التأهل.



في المقابل، تبدو مهمة الشرطة معقدة بعض الشيء، ويحتاج الفريق للفوز بـ7 أهداف دون رد للعبور إلى المرحلة قبل النهائية، علماً بأن مباراة العودة بينهما تقام يوم 20 يناير المقبل.

