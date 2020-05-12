النرويج: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 228 شخصاً

سجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8135 إصابة.

وأشار إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:06 PM

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 228 شخصاً

النرويج: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8135 إصابة.

وأشار إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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