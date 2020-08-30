اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية

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30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 02:48 PM

"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية

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