"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق بينها مكة والمدينة والرياض

سماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار خفيفة على تبوك والشمالية والجوف والمرتفعات

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جنوب غرب المملكة، وكذلك مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف)، ولا يُستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25- 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي، ونصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.