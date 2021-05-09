"متحدث الصحة": لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في المملكة

لا زلنا نلاحظ تذبذبًا في المنحنى الوبائي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إننا لا نزال نلاحظ تذبذبًا في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة، ونأمل أن يتجه إلى اتجاهات إيجابية.

وأبان أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، وحثهم على المبادرة بأخذ اللقاح.

وعن سير اللقاحات في المملكة أوضح الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 10470234 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاح في مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ590 مركزًا، منوهًا إلى أنهم مستمرون بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، مؤكدًا للجميع أنه لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة.

وأضاف د. العبدالعالي: أنه تم تسجيل 942 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (426384) حالة، من بينها (9572) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1336) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والمهندس أحمد جميل قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، والأستاذ إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، وعثمان القصيبي المتحث الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (409740) حالة بإضافة (1064) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7072) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9733023 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2578083 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 35281724 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17538789) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

كما أعلن م. هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. كما تطرق إلى استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان هذا العام ١٤٤٢هـ.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث م. أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، عن مستجدات جولات سكن العمالة ومستجدات التقييم الذاتي، كذلك استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات؛ حيث أبان أن عدد الجولات التي تمت بلغت قرابة 500 ألف جولة رقابية نتج عنها 6 آلاف مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكذلك استعرض أ. إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وأيضاً شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.

وأضاف: تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442هـ.

وأكد على ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، ونلفت النظر إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام القادمة دليلًا إرشاديًّا مُحدثًا.

مذكرًا بأنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

ودعا الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

كما بين شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة؛ حيث أبان أنه تم شحن أكثر من 53000 كيلو، عبر 52 رحلة، من خلال 13 مستودعًا مبردًا مخصصة للشحنات القابلة للتلف، وذلك من خلال 5 مطارات دولية لوصول اللقاح، كانت البداية في الـ16 من ديسمبر 2020 الماضي، تشمل الوصول والفسح والمناولة في مدة زمنية قياسية تصل إلى 10 دقائق فقط.

كما تطرق أ. عثمان القصبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إلى تأمين السفر والفئات الملزمة به وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر وقنوات الحصول على التأمين والتأكد من فاعليته.

وأبرز القصبي الحالات التي يغطيها التأمين المتمثلة في أن يغطي المصاريف الطبية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا كـ(غرف الطوارئ، الرعاية العاجلة، النقل في الحالات الطارئة، تكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس فيروس كورونا، الإخلاء الطبي، الأمور المرتبطة باختصار أو فوات الرحلات الخاصة بظروف فيروس كورونا.

وأفاد أن قنـــوات الحصـــول علـــى التأميـــن تتمثل في اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة، واختيار شركة التعاونية للتأمين لقيادة هذا التحالف، وتسهيل الحصول على التأمين.

وأبان القصبي أن التأمين لا يغطي أي مصاريف اختبار فحص فيروس كورونا، مفيداً أنه يغطي الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا (المصاب/ المخالط) ولا يغطي الحجر الوقائي الذي تشترطه بعض الدول عند القدوم إليها.