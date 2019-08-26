شاهد ممشى أم المؤمنين "زينب الهلالية" بمكة .. جائزة تصميم وإنجاز 14 %

ترفيه ونوافير تفاعلية وملاعب رياضية ومضمار وجلسات عائلية ومسرح مكشوف

تواصل أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في إدارة التجميل، أعمال تجهيز البنية التحتية لمشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية.

وأعلنت الأمانة أن نسبة الإنجاز في المشروع كمرحلة أولى بلغت 14 %؛ حيث تبلغ مساحته 1100 متر طولي وعرض 50 متراً.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أعلنت البدء بتنفيذ مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية، في تاريخ 10 ذي القعدة الماضي من العام الجاري، وتبلغ مساحة الممشى 1100 متر طولي وعرض 50 متراً كمرحلة أولى ويمتد من شارع محمد صالح جمال مروراً بشارع محمد بن جبير حتى شارع عبدالله بن عباس كمرحلة أولى في حي الشوقية بمكة المكرّمة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن مدة المشروع سنتان، مبينة أن التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض "سيتي سكيب ٢٠١٦" جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية.

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعائلات، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.