بشكل تدريجي.. باكستان تعلن عن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

أعددنا إجراءات السلامة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره وسيتم تطبيقها

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تخفيف إجراءات الإغلاق العام المفروض في باكستان بسبب فيروس كورونا تدريجياً خلال الأيام القادمة.

وقال خلال تصريحات اليوم في إسلام آباد إن حكومته ملتزمة بتطبيق إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكنها في الوقت ذاته تراعي الوضع الاقتصادي ومشاكل المواطن العادي.

وأضاف أنه تم إعداد إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وسيتم تطبيقها في جميع القطاعات الاقتصادية خلال فتحها تدريجياً.

من جهة أخرى أكد وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر أن الحكومة تتخذ كافة القرارات المتعلقة بتخفيف إجراءات الإغلاق بعد التاسع من شهر مايو الجاري، وذلك بالإجماع مع جميع الأقاليم.

وقال إن لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالتعامل مع وباء فيروس كورونا ستتخذ القرار بشأن خارطة الطريق المستقبلية، مشيراً إلى أن القرارات ستتخذ بطريقة لا تؤدي إلى شل نظام الرعاية الصحية، وأنه سيتم تخفيف القيود تدريجياً من أجل توفير سبل العيش للناس.