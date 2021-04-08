"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 01:46 PM

تشمل عدة محافظات حتى الساعة الـ7 مساءً

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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