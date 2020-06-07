شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان

تعتبر الدفعة الأولى للمنطقة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.

شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.

وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.