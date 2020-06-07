شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان

تعتبر الدفعة الأولى للمنطقة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.

شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.

وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 05:30 PM

تعتبر الدفعة الأولى للمنطقة

شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان

عبدالرحمن السلماني

جازان

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.

شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.

وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.

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