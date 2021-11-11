"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125) عنصراً إرهابياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.