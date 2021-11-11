"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125) عنصراً إرهابياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 04:29 PM

تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125) عنصراً إرهابياً

"التحالف": تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصراً إرهابياً.

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