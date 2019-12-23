وزير التعليم يُوجه بالتحقيق بعد انتشار قصاصة تضمنت سؤالاً يخص موقوفاً أمنياً

وضعه معلم غير سعودي في مدرسة أهلية

وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بالتحقيق بعد تداول قصاصة اختبار فيها سؤال يخص أحد الموقوفين أمنياً.

وقالت المتحدثة باسم التعليم ابتسام الشهري: "إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".