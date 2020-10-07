"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 01:38 PM

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساء

"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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