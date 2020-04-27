الرياض.. إطلاق عدد من المسابقات التربوية والوطنية في المعاهد العلمية

تستهدف تحفيز الطلاب على استغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان والإجازة

أطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، عدداً من المبادرات الطلابية في عدد من المجالات المختلفة، وذلك في إطار تحفيز طلاب المعاهد العلمية على استغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم وتطوير مهاراتهم الذاتية والعلمية وتحقيقاً لرؤية المملكة في رفع نسب المشاركات في الأنشطة التي تعزز الجوانب الإيجابية لدى الطلاب.

وأوضح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني أن إعلان إطلاق المسابقات الرمضانية والصيفية في المعاهد العلمية تأتي استجابة لقرار وتوجيه وزير التعليم والذي تضمّن إطلاق عدد من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، وفترة الصيف لطلاب التعليم العام والتي تشمل منسوبي المعاهد العلمية؛ وذلك لسد الفاقد التعليمي.

وقال "بن ثاني" إن المسابقة الأولى: في مجال حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بعنوان مسابقة " الوحيين: وهي مسابقة لتعزيز القيم الإسلامية التربوية والتنافس الشريف على حفظ وترتيل كلام الله عز وجل، وحفظ الأحاديث الشريفة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلال شهر رمضان المبارك، فيما جاءت المسابقة الثانية في مجال تحفيز الطلاب على القراءة والاستفادة من الكتب النافعة وهي مسابقة إثرائية بعنوان " قرّاء": وهي مبادرة لتنمية مهارة القراءة وتعزيز هذه المهارة لدى أبنائنا طلاب المعاهد العلمية، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأوضح "بن ثاني" أن المسابقة الثالثة: تعنى بتعريف الطلاب بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية وإبراز جهود القيادة الكريمة في رئاسة القمة لمجموعة العشرين، وتأكيداً على المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من أهمية الحدث العالمي الذي سيُقام على أرض الوطن تحت الهدف العام: " اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والتي تعتبر فرصةً للمملكة أمام العالم، من خلال رئاستها للقمة واستضافتها لهذا الحدث العالمي، تحت شعار "فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا" ليدرك الطلاب أهمية الدور والحدث والمكانة ومن هنا أتت هذه المسابقة بعنوان "مسابقة قمة العشرين".

وبيّن "بن ثاني" أن المسابقة تحظى بمتابعة وعناية من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري الحريص على تذليل السبل وتجاوز التحديات من خلال متابعته الحثيثة، حيث تم إعداد المسابقات على مستوى طلاب المعاهد العلمية برؤية واضحة، وأهداف محكمة لاستغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والسير بأبنائنا نحو المنهج السليم، ولتتناغم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يركز على عنصر الشباب وتدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم وخلق فرص لهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم من خلال: تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب، ورفع نسب مؤشرات الأداء للمشاركة في الأنشطة، وتهيئة الطلاب وإعداد المتسابقين للمشاركة في المنافسات الوطنية والدولية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

يشار إلى أن الوكالة عملت على إعداد موقع إلكتروني متكامل لتفاصيل المسابقات وأهدافها ومحاورها، وآلية المشاركة، والخطة الزمنية، والنماذج الإلكترونية والقاعات الافتراضية للتواصل عن بعد أثناء مراحل المسابقات والتصفيات التي تنطلق يوم الأربعاء الموافق 6-9-1441هـ حتى موعد إعلان الفائزين يوم الخميس الموافق 11-11-1441هـ.