"سبق في أسبوع": حصيلة "الإحسان" أكثر من 270 مليونًا.. و"نزاهة" تحقق مع 700 متهم

تفاعُل الملك وولي عهده مع الحملة.. وأسد يفتك بمُربِّيه في الرياض

كان الأسبوع الماضي صاخبًا بالأحداث، وأبرزها حضور العمل الإنساني المتمثل بإطلاق منصة "إحسان"، الحملة الوطنية للعمل الخيري، وتبرُّع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بإجمالي 30 مليون ريال. كما تفاعلت معها شركات وأفراد بأكثر من 270 مليون ريال. كذلك حضرت حادثة وفاة شاب تحت فكَّيْ أسد بالرياض؛ لتقفز لترندات "تويتر"، إلى جانب ظهور عمالة بتبوك تقوم بتقطيع اللحوم ودهسها بالأقدام في مكان غير مهيَّأ!



خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليونًا للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر "إحسان"

قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعًا سخيًّا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان، التي تم إطلاقها مؤخرًا كبوابة تقنية متكاملة، تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها. كما تبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين.

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صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

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الملك سلمان عبر "تويتر": "نحمد الله أن بلَّغنا رمضان.. ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين"

هنَّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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إيقاف موظفين بـ"الداخلية" و"الدفاع" والتحقيق مع 700.. جهود شهر في "مكافحة الفساد"

‏أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها نفَّذت خلال شهر شعبان الماضي ضمن اختصاصاتها ومهامها (971) جولة رقابية، وحققت مع (700) متهم في قضايا إدارية وجنائية، وتم إيقاف (176) مواطنًا ومقيمًا، منهم موظفون من وزارات مختلفة.

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"السوق المالية" تحيل عددًا من مسؤولي "شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري" للنيابة

أعلنت هيئة السوق المالية إحالة اشتباه في مخالفة المادتَيْن الـ49 والـ50 من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

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كسر الزجاج بيدَيْه ورفض "سيارة" هدية.. سعودي يروي قصة إنقاذه جاره الأسترالي من النيران

لم تُثنِ النيران المستعرة "نوح الحربي" عن تلبية نداء الواجب، وإنقاذ جاره المسن صاحب الـ94 عامًا من لهيبها الجامح، متشبثًا بأخلاق الإسلام، وشهامة السعودي الأصيل؛ إذ اقتحم ألسنة اللهب غير عابئ بخطرها؛ لينقذ جاره من الموت المحدق.

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"محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تزرع 100 ألف شتلة من مشروع التشجير

أطلقت محمية الملك عبدالعزيز الملكية المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض العقيد ناصر السليس، ومشاركة المهتمين والنشطاء البيئيين.

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مقتل مواطن تعرَّض لهجوم من أسد كان يُربِّيه في الرياض

تُوفِّي مواطن متأثرًا بإصابات تعرَّض لها بعد أن هاجمه أسد، كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض. وشغل الموضوع متصفحي "تويتر"؛ إذ طالبوا بالنظر في تربية المفترسات.

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فيديو "تقطيع اللحوم" يربك أمانة تبوك بأول أيام رمضان.. ومغردون: ماذا ستفعل؟

تمكنت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية من القبض على العمالة التي ظهرت في الفيديو وهم يقطعون لحومًا على الأرض، كما يقوم أحدهم بدهس اللحوم بقدمه، وسط بيئة ملوثة.. وأثار الفيديو موجة جدل غاضبة.

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