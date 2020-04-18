فلسطين.. الإعلان عن أول حالة وفاة بـ "كورونا"

٦ إصابات جديدة ترفع إجمالي الحالات إلى ٣١٣

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس كورونا، فجر اليوم السبت، لمُسِنة فلسطينية من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأوضح ملحم؛ في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أن الوفاة هي للمُسِنة نوال أبو الحمص (78 عاماً)؛ مشيراً إلى أنها كانت تُعاني أمراضاً مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

وكانت "الصحة" الفلسطينية قد أعلنت تسجيل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى ٣١٣ إصابة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.