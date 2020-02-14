الغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات

قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".
وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.
وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".
وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".
من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".
وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين
قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".
وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.
وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".
وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".
من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".
وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.