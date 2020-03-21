شاهد.. إغلاق الحدائق والمجمعات وصوالين الحلاقة بروضة سدير

إجراءات لـ"البلدية" تشمل تعقيم المساجد والمسلخ والمرافق العامة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار #فايروس_كورونا ، وتحت متابعة وتوجيهات من أمين منطقة الرياض ووكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ قامت بلدية روضة سدير باتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة؛ وذلك بإغلاق الحدائق العامة ومضامير المشاة وما يتبعها من ألعاب أطفال وغيرها، مع تعقيمها بشكل يومي، وإغلاق المجمعات التجارية المغلقة وصوالين الحلاقة، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.



كما قامت البلدية بمنع تقديم الأكل داخل المطاعم والاكتفاء بتقديم الخدمة على الطلبات الخارجية وخدمة السيارات، بالإضافة إلى تعقيم الجوامع والمساجد وملحقاتها، ومبنى البلدية ومباني سكن العمال والمسلخ التابع للبلدية؛ حيث تتم متابعة تلك الجهات من قبل الأقسام المعنية في البلدية؛ وذلك للتأكّد من تطبيق تلك الإجراءات.



أوضح ذلك رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، الذي شكر في المقام الأول حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما يولونه من حرص واهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين لديها.



وبين "الرشيدي" أن البلدية قامت بتطبيق تلك التوجيهات ومتابعتها بصفة مستمرة؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لهذه التوجيهات.



كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة الرياض، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ على متابعتهم المستمرة على جميع ما تقوم به البلديات والأمانات، راجيًا من الجميع التعاون المستمر مع كل التوجيهات التي تقوم بها جميع الجهات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم، متمنيًا للجميع السلامة من كل بلاء ومكروه.