الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة

عبر خطة متكاملة وموزعة على مختلف أنحاء المنطقة والقرى التابعة لها

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.

وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.

من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.

وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

