القويحص: لا إزالة للمنازل التي يملك أصحابها صكوكًا شرعية بـ"شرائع النخل"

بعد قضية المنازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات وسكان الحي

كشف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل.

يأتي ذلك بعد قضية المنازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات مع سكان حي شرائع النخل.

وأكد القويحص أنه سوف يتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفَّذ.

وأشار إلى أن ما يجري حاليًا هو قيام لجنة مشكَّلة بأمر من مقام الإمارة من عدد من الجهات الرسمية بتحديد حدود صك الشركة، ووضع شواخص، وذلك ضمن حل مشكلة التداخل بين الصكوك.

وأضاف القويحص بأن الأمانة تأمل من جميع المواطنين التعاون مع اللجنة لحل المشكلة بالطرق النظامية، وضمن توجيهات صاحب السمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ولن يتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل التي يوجد لدى أصحابها صكوك شرعية.

ومن جانبهم، ناشد أهالي شرائع النخل أمير منطقة مكة ونائبه إنقاذهم من الإزالة التي قد تقع على منازلهم التي يسكنونها منذ عشرات السنين، وبعضهم قد استخرج عليها صكوكًا وحجج استحكام، وبعضهم قام بالإجراءات المتعلقة بهذا الشأن من إعلان عبر الصحف، ولم يتقدم أحد بالاعتراض.

وقالوا إننا نملك صكوكًا شرعية على مواقعنا، ويسكن فيها قرابة 15 ألف شخص، ولدينا قروض عقارية عليها، وبها صكوك، يعود تاريخها إلى ١٢٩٨هـ، إضافة إلى وجود مركز تابع للإمارة منذ ثمانين عامًا، ومركز صحي ومجمع مدارس بنين وبنات وخدمات مكتملة.