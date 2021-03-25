هبوط بأسعار النفط في ظل تفوق مخاوف الطلب على ما يحدث في قناة السويس

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.33 دولار أو 2.1 بالمائة إلى 63.08 دولار

نزلت أسعار النفط ما يزيد على اثنين بالمائة؛ إذ أنعشت إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه قوارب قطْر صعوبات لتعويم سفينة حاويات جانحة تسد مسار ناقلات النفط الخام في قناة السويس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمائة إلى 63.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:59 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت ستة بالمائة أثناء الليل.

ووفق "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمائة إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9 بالمائة أثناء الليل.

ونزلت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد قيود مكافحة الجائحة في أوروبا وتأخر توزيع اللقاحات مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكست مسارها بقوة أمس الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح سفينة في قناة السويس مما يُحتمل أن يعيق مسار عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.

وهناك عشر سفن في خمس مناطق انتظار للمرور عبر القناة البالغ طولها نحو 200 كيلومتر، مع اقتراب المزيد من المنطقة.

وقال أي.إن.جي إيكونوميكس: "كلما طال أمد هذا الاضطراب شهدنا تحول المزيد من شركات التكرير (و) المشترين إلى السوق الفورية لضمان الإمدادات من أماكن أخرى"، مضيفاً أن شركات الشحن البحري تواجه قراراً بشأن ما إذا كانت ستبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما سيسبب تأخيرات.

وتلقت السوق الدعم أيضاً أمس الأربعاء بفعل بيانات أظهرت تحسن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي فيما تظهر بيانات أيضاً قوة النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو هذا الشهر.

لكن محللين يقولون إن تلك العوامل الداعمة طغا عليها القلق الآخذ في التنامي بشأن الطلب العالمي.