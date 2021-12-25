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أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدِّد أمنها وأمن شعبها

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي منطقتَيْ جازان ونجران

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دانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتَيْ جازان ونجران بمقذوفَيْن؛ ما أدى لوقوع حالتَيْ وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.



وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.