فيديو يحبس الأنفاس.. نمر يطارد رجلين على دراجة نارية بالهند

أثناء مرورهما على طريق.. أصابهما بفزع شديد في محمية للحياة البرية

نشرت جمعية حماية الحياة البرية في الهند، شريط فيديو يُظهر نمرًا يطارد رجلين يستقلان دراجة نارية، أثناء مرورها على الطريق في محمية موتاهغا للحياة البرية؛ لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة ويختفي بين الأشجار في الغابة.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، كان الرجلان يتجولان في محمية موتاهغا للحياة البرية عندما بدأ النمر بمطاردتهما؛ ولكن بعد مطاردة قصيرة اختفى النمر وسط الغابات.

ويبدو من الأصوات أن الرجلين أصيبا بفزع شديد وصل حد الصراخ، ولم يهدأ صراخهما إلا بعد ابتعاد النمر.

ويقول التقرير: إن النمور باتت تعيش بالقرب من الإنسان مع تقلص مساحة موطنها الطبيعي، ومع تزايد النمو السكاني للبشر، خسرت هذه الحيوانات نحو 95% من مساحة موطنها؛ وهو ما يجعل الصراع يحتدم بين الإنسان والحيوان.