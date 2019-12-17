"إتمام" و"أمانة جدة" يدشنان الربط الإلكتروني لرخص البناء للمشروعات العقارية

يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في القطاع العقاري وتعزيز التكامل

دشن مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أمانة محافظة جدة الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.



وأوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز "إتمام"، يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافزًا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتوفير السكن الملائم وزيادة المعروض وتعدد الخيارات السكنية.



من جانبه أكد مدير عام مركز خدمات المطورين "إتمام" المهندس عبدالوهاب القحطاني أن الربط الإلكتروني يهدف لتسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، مبيناً أن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.



وأضاف القحطاني أن الارتباط مع أمانة محافظة جدة لإصدار رخص البناء يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى "إتمام" لتحقيقها لزيادة نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري، ما سينعكس بشكل كبير على الاستثمارات، مبينًا استعداد "إتمام" الدائم لكل خطوة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمطور العقاري.

وشرعت "أمانة جدة" في تطبيق إجراءات الربط بإصدار رخص البناء لوحدات مشروع ربى جدة بواقع 1248 وحدة سكنية، حيث يعد الربط الإلكتروني إحدى التسهيلات التي تمثل التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في أتمتة الإجراءات وسرعة إنجازها.





‏تجدر الإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال استهداف الربط مع جميع الأمانات بالمملكة بهدف أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، وتقليل أوقات الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.