"قيود من ذهب" أولى العروض المسرحية في "القريات"

بحضور المحافظ ووكيل إمارة الجوف

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف، أولى فعاليات المسرح عبر لجنة الثقافة والفنون بالقريات، بمسرحية "قيود من ذهب" مساء الأحد، بالمركز الحضاري.

وشهد إطلاق المسرحية حضور محافظ القريات صالح الجاسر، ووكيل إمارة الجوف المساعد للشؤون التنموية وكيل المحافظ بالقريات المكلف حبيب بن عبدالصمد، ومدراء القطاعات والجماهير المدعوة.

وأوضح مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، أن العرض المسرحي يعد أولى برامج لجنة الثقافة والفنون بالقريات بعد تشكيلها وتكليف منسقين جدد لها، والتي قدمها نخبة من الممثلين من المواهب المميزة في منطقة الجوف، حيث شارك في التمثيل وسيم البلعاسي، عبدالمجيد البلعاسي، عمر العنزي، أحمد القبساني، أيمن الدهام، أسامة الجهني، يوسف الشمري، محمد الحديب، ريان الحواس، عبدالرحمن العنزي، وكتابة النص والإخراج مفلح البلوي، ومساعد المخرج بندر السالمي، ورؤية فنية سلطان معيل الرويلي.

وشهدت المسرحية تقديم لوحات تمثيلية نالت استحسان الحضور، فيما قدم "العيسى" شكره وتقديره لفريق العمل فيها.

وقدم "العيسى" دروع شكر وتقدير للجهات المساهمة في تنظيم العرض المسرحي، منها إدارة تعليم المحافظة وبلدية المحافظة والرعاة.

يُذكر أن لجنة الثقافة والفنون بالقريات يترأسها الإعلامي أحمد عايض الشراري والمنسقة الإعلامية هناء سعود اللذين اللذين تم تكليفهما مؤخراً من قبل مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الأستاذ خالد العيسى، وأظهرت فعاليتهم الأولى تميزًا وقبولاً كبيرين من الأهالي في ظل استقطاب ومشاركة ممثلين لهما مشاركات بأعمال كبيرة أمثال نجم مسلسل "طاش ماطاش" الممثل مبارك الخصي والممثل ياسر الفهيقي الذي برز في مسلسل العاصوف مشهد كوميدي اجتماعي أمتع الحضور.