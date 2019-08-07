حجاج نيوزيلندا.. أحبّوا المملكة فعبّروا عن شكرهم بارتداء الشماغ والثوب

أشادوا بالخدمات والتسهيلات التي سخرتها الدولة لضيوف الرحمن

عبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من نيوزيلندا، عن شكرهم لقيادة المملكة، وارتدوا الزي السعودي الرسمي متجولين في مكة المكرمة؛ تقديرًا ووفاءً لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وقالوا: مشاعر الحب التي نحملها تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ كانت وراء ارتدائنا الزي السعودي اليوم تقديرًا وعشقًا لشعب المملكة.

وأشاد الضيوف بما وجدوه من خدمات مميزة منذ وصولهم لأرض السعودية حجاجًا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة.

ورفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لقضايا الأمة الإسلامية، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.