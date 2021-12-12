بالفيديو.. إقبال متزايد على التبرُّع بالدم بمركز "دمي" في مول العثيم بالرياض

"ريم الرشيدي": تطبيق إجراءات صحية مشدَّدة لسلامة المتبرعين كافة

رصدت عدسة "سبق" الإقبال الكبير على التبرع بمركز دمي للتبرع بالدم بمول العثيم بشرق العاصمة الرياض، الذي يستقبل المتبرعين من الجنسين على فترتَيْن صباحية ومسائية، بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وقالت ريم بنت أحمد الرشيدي، المشرفة على الاستقبال بالمركز: "إن هناك إقبالاً متزايدًا من الجنسين والرجال على التبرع بالدم". مشيرة إلى أن الخيرية في المجتمع السعودي، والرغبة في إنقاذ حياة المرضى بالمستشفيات، السبب في ذلك.

وأوضحت "ريم الرشيدي" أن شرط دخول المركز هو توكلنا، وقبل التبرع يتم فحص المتبرع، والتأكد من جاهزيته للتبرع. مشيرة إلى أن هناك فحصًا دقيقًا وإجراءات صحية مشددة، يتخذها المركز حرصًا على سلامة المتبرعين كافة.

وقال المواطن "ناصر سعيد السبيعي": التبرع بالدم أجر وصحة.. ونستشعر دائمًا عند تبرعنا بأننا ننقذ حياة المرضى، ونساهم في مساعدتهم. وهي قربة إلى الله. كما لا ننسى مَن هم أعظم منا، الجنود الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

فيما أكد الإعلامي هلال الظويهر أن وجود مثل هذه المراكز في الأسواق سابقة ومعينة للمتبرع، وهي خطوة مميزة لأوقاف الماجد الخيرية. داعيًا الجميع إلى أن يساهموا، ويبذلوا في مساعدة المرضى وكل مَن يحتاج إلى الدم؛ فهو عمل مبارك.

يُشار إلى أن جمعية "دمي الخيرية" للتبرع بالدم دشنت أول فرع لها في مجمع العثيم مول بخريص بمدينة الرياض؛ وذلك في خطوة تهدف إلى التوسع في افتتاح مراكز التبرُّع بالدم في المجمعات التجارية لحث أفراد المجتمع على التبرع بالدم، وسد حاجة بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الدكتور فيصل الخميس، ومشرف بنوك الدم بوزارة الصحة الدكتور عبدالمجيد العبداللطيف.