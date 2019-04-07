ليبيا.. الجيش الوطني يعلن بدء عملياته الجوية فوق طرابلس

طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق تشن غارات جنوب العاصمة

بدأ الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عملياته الجوية فوق العاصمة الليبية طرابلس فيما واصلت طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق شن غارات على مواقع للجيش الوطني جنوبي طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الطيران الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي بدأ في عملياته الجوية فوق العاصمة طرابلس منذ لحظات من الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الطيران الحربي للجيش الوطني سيقوم باستهداف مواقع وتجمعات آليات تابعة لمليشيات مسلحة في طرابلس".

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجهاً قواته بعدم رفع السلاح إلا في وجه من يؤثر المواجهة.

وفي سياق متصل قالت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن الطائرات الحربية التابعة لحكومة الوفاق تواصل شن غارات على مواقع للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس.

وذكرت مصادر أن طائرة حربية لحكومة الوفاق شنت، الأحد، غارة جديدة على موقع للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس.

والسبت، شنت طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق 4 غارات على مواقع للجيش الليبي في سوق الخميس وجندوبة، في حين أرسلت مدينتا مصراتة والزنتان ومجموعات إرهابية مسلحة تعزيزات لدعم المليشيات في العاصمة طرابلس.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إنه فوجئ بتحرك الجيش الليبي الوطني باتجاه العاصمة طرابلس، وذلك في معرض تعليقه على العملية العسكرية الرامية لدحر المليشيات من العاصمة.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد بدأ الخميس، هجوماً بهدف السيطرة على طرابلس من قبضة المليشيات.

وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، حيث سيطرت على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة، من بينها المطار الدولي والزهراء والساعدية والعزيزية وترهونة وغريان ومقر اللواء الرابع والهيرة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش لن يستخدم السلاح الجوي والأسلحة الثقيلة في معركة طرابلس حفاظاً على أرواح المدنيين والممتلكات، قائلاً: "هذا مقيد جداً.. لكن لدينا قوة ضاربة من العمليات الخاصة لم تدخل المعركة بعد ولديها تدريب عال جداً في القتال داخل المدن.. الهجوم يسير بشكل ممتاز".

وقال في مؤتمر صحفي: إن هناك تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في عملية "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.