اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك خالد وجدة في التدريب الإلكتروني على مهارات المستقبل

وُقعت من خلال الاتصال عن بُعد.. للاستفادة من منصة kkux كأحد مصادر التعلم والتدريب

‫وقعت جامعتا الملك خالد وجدة اليوم من خلال الاتصال عن بُعد اتفاقية تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب الإلكتروني على مهارات المستقبل، وذلك للاستفادة من منصة جامعة الملك خالد kkux من قِبل جامعة جدة، كأحد مصادر التعلم والتدريب في مجالات البرامج التدريبية والأحداث والفعاليات.

وقد مثل جامعة الملك خالد في توقيع الاتفاقية مديرها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي فيما مثل جامعة جدة مديرها الأستاذ الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وتم توقيع الاتفاقية بحضور وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي وكيل الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي وعميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور فهد الأحمري وعميد مصادر المعرفة بجامعة جدة الدكتور جلال العويبدي وأكثر من 75 من منسوبي الجامعتين حضروا توقيع الاتفاقية من خلال المنظومة الإلكترونية.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية إلكترونيًا عبر مدير جامعة الملك خالد عن أمله في أن تحقق الاتفاقية أهدافها وتعود بالنفع على الجامعتين وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم منسوبي وطلاب الجامعتين فيما أكد معالي مدير جامعة جدة اهتمام جامعة جدة بمهارات المستقبل مشيدًا بما حققته جامعة الملك خالد في المجال التقني والتدريب الإلكتروني معتبرًا إياها نموذجًا مميزًا في هذا المجال.

وخلال توقيع الاتفاقية، أكد عميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور فهد الأحمري وعميد مصادر المعرفة بجامعة جدة الدكتور جلال العويبدي أن آلية تنفيذ الاتفاقية تتمثل في تشكيل فريق عمل مشترك من المتخصصين لتفعيل مجالات التعاون وإعداد خطة مفصلة مؤكدين اشتراك جامعتي الملك خالد وجدة في الاستعداد للمستقبل ورغبة الجامعتين في التكامل لتقديم فرص التعليم والتعلم المناسبة والتي تواكب رؤية المملكة 2030.