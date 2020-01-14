لم يفصح عنها.. "عون": عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة

اعتبر أن لبنان يدفع ثمن 30 عامًا من السياسات الخاطئة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض العراقيل حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، الذي كان متوقعًا الأسبوع الماضي.

واعتبر "عون" الذي تكتم على طبيعة تلك العراقيل، أن "لبنان يدفع الآن ثمن 30 عامًا من السياسات المالية الخاطئة"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيس اللبناني ميشال عون حكومة لبنانية جديدة

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14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 03:39 PM

اعتبر أن لبنان يدفع ثمن 30 عامًا من السياسات الخاطئة

لم يفصح عنها.. "عون": عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض العراقيل حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، الذي كان متوقعًا الأسبوع الماضي.

واعتبر "عون" الذي تكتم على طبيعة تلك العراقيل، أن "لبنان يدفع الآن ثمن 30 عامًا من السياسات المالية الخاطئة"، وفقاً لـ"رويترز".

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الرئيس اللبناني ميشال عون حكومة لبنانية جديدة

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