شاهد.. "حافظ" يقود حملة واسعة لتعقيم وتطهير شوارع محايل لمواجهة "كورونا"

خلال وقت منع الحركة والتجول بمشاركة وجهود مكثفة من الأجهزة الأمنية

في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يقود سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل الآن حملة واسعة لغسل وتعقيم وتطهير شوارع محايل بمشاركة أمنية وجهود كبيرة خلال فترة منع التجول.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تشهدها محافظات المنطقة لتطهير وتعقيم شوارع وطرقات المنطقة، بمتابعة مباشرة من الدكتور وليد الحميدي أمين عسير، في إجراء يهدف إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من بطشه وانتشار هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:29 AM

خلال وقت منع الحركة والتجول بمشاركة وجهود مكثفة من الأجهزة الأمنية

شاهد.. "حافظ" يقود حملة واسعة لتعقيم وتطهير شوارع محايل لمواجهة "كورونا"

محمد طيران

عسير

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في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يقود سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل الآن حملة واسعة لغسل وتعقيم وتطهير شوارع محايل بمشاركة أمنية وجهود كبيرة خلال فترة منع التجول.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تشهدها محافظات المنطقة لتطهير وتعقيم شوارع وطرقات المنطقة، بمتابعة مباشرة من الدكتور وليد الحميدي أمين عسير، في إجراء يهدف إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من بطشه وانتشار هذا الوباء.

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فيروس كورونا الجديد

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